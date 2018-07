Empresa teria entrado com pedido de patente para tecnologia de navegação que utiliza dados fornecidos por usuários

SÃO PAULO – A Apple pode estar querendo deixar seu aplicativo Maps mais parecido com o bem-sucedido Waze. Além dos mapas, o Waze se vale de informações de usuários para alertar em tempo real sobre condições do trânsito, radares, obras na via ou barreiras policiais.

A especulação surgiu depois que o escritório americano de patentes publicou um pedido da Apple sobre um método de geração de instruções de viagem baseado em dados fornecidos por usuários que produzirá informações sobre condições da rua em tempo real.

A Apple recentemente teria tentado comprar o Waze, competindo com o Facebook e o Google. A empresa de buscas acabou levando a startup israelense por US$ 1,3 bilhão.