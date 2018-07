O fundador do site The Pirate Bay, Peter Sunde, fez duras críticas à Apple em uma entrevista à Forbes. Sunde concentrou suas críticas no lançamento da Mac Apple Store — segundo ele, a loja de aplicativos está levando a empresa à um “controle” sobre os usuários.

“Com a Mac App Store a Apple está a caminho de se tornar uma nova Microsoft. Estão se dirigindo diretamente ao controle sobre o uso dos computadores dos usuários. Steve Jobs usa essa loja para obrigar os usuários a obterem ali os programas”, disse ele.

Mais tarde, no Twitter, Sunde criticou o tom do artigo. Ele twittou: “eu nunca disse que a Apple te força a usar a App Store, mas eu me preocupo que podem fazer isso no futuro”.

O fundador do The Pirate Bay também disse que os desenvolvedores não devem temer a pirataria. “A pirataria não é uma ameaça, mas uma necessidade”, disse. “Os ‘maus piratas’ são a Apple, tomando o controle todos os dias (do nosso uso do computador)”.