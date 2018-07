Segundo jornal coreano, empresa de Cupertino estaria desenvolvendo relógios inteligentes com 1,3 e 1,7 polegadas de tela

SÃO PAULO – O iWatch parece cada dia mais perto de chegar ao consumidor final. Depois de sabermos que o relógio inteligente da Apple já teve sua marca registrada nos EUA e no Brasil, a novidade da vez é que a empresa estaria desenvolvendo não um, mas dois modelos de seu novo dispositivo.

A princípio, o iWatch teria modelos com telas de 1,3 polegadas para mulheres e 1,7 polegadas para homens.

A notícia vem do jornal coreano Korea Herald, que publicou declarações de um executivo de uma fabricante de telas. A Apple não confirma a declaração, mas há expectativas de que o iWatch seja anunciado assim que for possível em 2014, seguindo declarações de Tim Cook nas quais o CEO da Apple citava que a empresa estava perto de desenvolver novos produtos.

Ainda não está confirmado também se as telas serão flexíveis, mas as fontes do Korea Herald dizem que é uma possibilidade, uma vez que a empresa americana pretende bater de frente com o Galaxy Gear da Samsung. Outras hipóteses seriam a de que o iWatch incluiria melhor iluminação e eficiência de energia que seus concorrentes.

Além disso, o jornal afirma que a empresa também está deixando de lado o desenvolvimento de uma TV (a iTV) para se focar em seus aparelhos vestíveis.