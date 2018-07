Último modelo dos tablets da Apple, iPad Air tem tela de 10 polegadas. FOTO: Reprodução Último modelo dos tablets da Apple, iPad Air tem tela de 10 polegadas. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Apple está preparando uma versão maior do iPad para 2015, publicou a Bloomberg citando fontes familiarizadas com o assunto.

Com produção prevista para começar no primeiro trimestre de 2014, os novos iPads teriam tela de 12,9 polegadas – bem maiores que as versões atuais, de 10 e 7,9 polegadas. A medida seria uma iniciativa da Apple para conter o declínio nas vendas dos dois modelos atuais, à medida em que rivais como a Samsung fabricam smartphones com telas ‘gigantes’.

De acordo com a Bloomberg, a Apple tem trabalhado há mais de um ano com fornecedores de telas touchscreen para criar seus modelos maiores.

O crescimento das telas também é motivo de forte especulação sobre o novo modelo do iPhone, cujo anúncio é esperado para o próximo dia 9 de setembro, em evento da empresa de Tim Cook. São esperados dois novos modelos: um de 4,7 polegadas e outro de 5,5 polegadas – o iPhone 5S, último modelo da empresa tem “apenas” 4 polegadas.

/ REUTERS