Mariana Sallowicz

RIO DE JANEIRO – O vice-presidente de lojas da Apple, Steve Cano, afirmou nesta quinta-feira,13, que a empresa está “muito empolgada com as perspectivas de crescimento no Brasil”, indicando que a companhia norte-americana prepara a abertura de novas lojas no País. No sábado, 15, a Apple estreia sua primeira loja física na América Latina, que será inaugurada no shopping de luxo Village Mall, no Rio.

A empresa americana tem loja virtual no Brasil desde 2009 e atua no mercado local há 20 anos. “Estamos muito empolgados com a primeira de muitas lojas no Brasil”, disse em entrevista coletiva na loja do Rio. Segundo ele, a empresa nunca abre apenas uma única loja nos países onde decide operar.

Cano, no entanto, não informou onde será a próxima loja e nem quando será aberta. Rumores indicam, no entanto, que a próxima loja pode ser em São Paulo, no Shopping Morumbi.

Sobre a escolha do Rio, disse a empresa encontrou o “espaço certo”. De acordo com o executivo, o Brasil é um País de grande importância para a marca, especialmente com a proximidade dos grandes eventos esportivos. ”Com a Copa do Mundo e a Olimpíada, é um momento muito empolgante para estar no Brasil”.

Os preços dos produtos na loja serão semelhantes aos oferecidos no site. Um iPad Air de 16 GB custará R$ 1.749, enquanto nos Estados Unidos é vendido por US$ 499.

A empresa contratou 45 funcionários para atuarem na loja carioca, que irão se juntar a um time de 43 mil empregados da marca no mundo. Alguns deles se mudaram para o Rio para trabalhar na loja. Um dos funcionários veio de Fortaleza. Serão vendidos mais de 170 produtos. A Apple tem 423 lojas próprias em 14 países.

Em sua nova loja, a Apple vai oferecer workshops gratuitos. As inscrições podem ser feitas pela internet. “Em um dia, as vagas de uma semana dos workshops foram preenchidas”. Além dos adultos, há programas para crianças. Turmas de escolas podem participar de um treinamento com duração de duas a três horas. “Ensinamos, por exemplo, como fazer vídeos”, diz Cano. A programação dos workshops está disponível no site da Apple.

Além dos workshops, a nova unidade terá também o Genius Bar, uma central que dá suporte, instruções de uso e orientação sobre possíveis reparos necessários para usuários que enfrentem problemas com seu aparelho da marca Apple.