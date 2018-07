Foto mostra encontro entre executivos da Apple, Dr. Dre e Jimmy Iovine, da Beats. FOTO: AP Foto mostra encontro entre executivos da Apple, Dr. Dre e Jimmy Iovine, da Beats. FOTO: AP

SÃO FRANCISCO – A Apple começa nessa segunda-feira a sua conferência anual de desenvolvedores de software, um dos momentos mais importantes do ano para a companhia e que, desta vez, acontece logo após anunciar a compra da Beats Electronics por US$3 bilhões.

A aquisição do fabricante de fones de ouvido e equipamentos de áudio e de seu serviço de música por assinatura, o Beats Music, foi confirmada na quarta-feira passada após várias semanas de rumores. O executivo-chefe da Apple, Tim Cook, qualificou a operação como uma “aposta de futuro” da companhia.

Com a realização da conferência mundial de desenvolvedores – a chamada WWDC -, espera-se que Cook ou outro alto representante da Apple aproveite para dar mais detalhes sobre como vai integrar a maior aquisição já realizada pela empresa.

O choque inicial da indústria ao conhecer a operação – tanto pelo volume de dinheiro, já que Apple não havia realizado até agora qualquer compra por mais de US$ 1 bilhão, quanto pelo tipo de empresa adquirida, um fabricante de periféricos – se dissipou em parte após Cook destacar o “serviço de música por assinatura de muito rápido crescimento” de Beats. A companhia de Cupertino leva tempo tentando entrar no ramo da música por assinatura para poder fazer frente a Spotify, uma missão para a qual o Beats Music é em um bom aliado.

Além dos possíveis detalhes com relação à aquisição da Beats, a conferência que acontecerá no Centro Moscone de San Francisco de amanhã a sexta-feira se centrará nas novidades e possibilidades do software da Apple. Salvo surpresas, está descartada qualquer apresentação de um novo modelo de iPhone ou do aguardado relógio iWatch.

Neste sentido, tudo indica que a Apple apresentará uma nova versão de seu sistema operacional para o telefone, o iOS 8, algo faz a cada edição da WWDC, desde 2008.

O iOS 8 melhorará o aplicativo de mapas, com informação precisa do trânsito em tempo real, e introduzirá o novo aplicativo Healthbook, que recolhe e centraliza informações do resto de aplicativos relativa à atividade física e a saúde do usuário, como o ritmo cardíaco, a pressão sanguínea e o nível de glicose no sangue.

Também espera-se que Apple apresente esta semana uma atualização de seu sistema operacional para computadores Mac, o Mac OS X 10.10, que muito possivelmente será batizado com o nome de alguma paisagem californiana.

Além disso, segundo o canal financeiro “CNBC”, a Apple também lançará no evento uma nova plataforma de software que transformará os iPhone em um controle remoto para a casa, com a possibilidade de ligar luzes, sistema de segurança e eletrodomésticos.

/EFE