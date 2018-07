De 14 empresas analisadas, Apple é a única em que o carvão é responsável por mais da metade da energia consumida

Por Silvio Guedes Crespo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Um levantamento do Greenpeace aponta a Apple como uma das empresas que mais usam em seus data centers (complexos de armazenamento de dados) o que a ONG chama de “energia suja”, em um grupo de 14 companhias de tecnologia analisadas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A pesquisa, chamada “How clean is your cloud?” (“Quão limpa é a sua nuvem”), cita a Apple como a única, entre as empresas analisadas, em que o carvão é responsável por mais da metade (55,1%) da energia demandada por seus data centers.

A ONG estimou o uso de energia a carvão e nuclear pela empresas, fontes que a entidade classifica como “energia suja”.

Segundo o New York Times, a Apple se manifestou após a divulgação da pesquisa, afirmando que já tem “dois enormes projetos de energia renovável” no data center recentemente inaugurado na Carolina do Norte, substituindo parte da energia de carvão e nuclear atualmente utilizados.

O Greenpeace afirma que, enquanto Amazon, Apple e Microsoft “estão se expandindo rapidamente sem a atenção adequada com a fonte da eletricidade”, o Yahoo e o Google continuam sendo as empresas do setor que mais priorizam o acesso à energia renovável na expansão das suas nuvens”.

A ONG também observa que o Facebook se comprometeu a abastecer sua plataforma com energia renovável.

A entidade considera que os data centers são “as fábricas da era da informação”. É nesses complexos que as empresas guardam as informações que as pessoas colocam na internet.

No resumo da pesquisa, publicado em português, o Greenpeace explica que, “quando um internauta sobe uma foto em uma rede social, por exemplo, ele pode piorar inadvertidamente o aquecimento global”.

Veja o relatório completo do Greenpeace (em inglês) ou os principais dados em um resumo em português.