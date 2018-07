Empresa reconheceu que falhas no novo sistema operacional reduzem a duração da bateria em aparelhos como o iPhone 4S

O iPhone 4S começou a ser vendido no mês passado nos EUA, mas ainda não tem previsão de chegad ao Brasil. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Apple reconheceu na quarta-feira, 2, que o iOS 5, a última versão de seu sistema operacional para aparelhos móveis, possui alguns erros que reduzem a vida útil da bateria dos dispositivos. A empresa afirmou também que vai lançar uma atualização de software para corrigir o problema em poucas semanas.

“Um pequeno número de usuários relataram uma vida útil da bateria menor que a esperada nos aparelhos com iOS 5 instalado”, disse a empresa em comunicado. “Nós encontramos alguns erros que estão afetando a duração da bateria e vamos lançar uma atualização de software para resolvê-los em poucas semanas”.

Conforme relatou o All Things Digital, reclamações sobre o menor tempo de duração da bateria começaram a ganhar volume em fóruns especializados esta semana, mas já existiam desde o lançamento do iOS 5 e do iPhone 4S em outubro. O problema varia de acordo com a rede que o usuário utiliza, as funções mais usadas e outros fatores.

Como a atualização de software só chega em algumas semanas e a Apple não deu mais detalhes sobre o problema, nem opções sobre como minimizar a falha enquanto a solução não chega, fóruns especializados sugerem que os usuários que estão enfrentando o problema limitem a quantidade de notificações permitidas e desliguem a função que ajusta automaticamente o relógio a diferentes fusos horários.

E essa não é primeira vez que a Apple precisa lançar uma atualização de software para corrigir um erro relacionado à vida útil da bateria. Em outubro de 2009, o iOS 3.1 apresentou o mesmo problema, corrigido com uma versão atualizada do sistema operacional.

Alguns usuários também estão se queixando de problemas de eco quando usam o iPhone 4S com fone de ouvido, mas a Apple não se pronunciou oficialmente sobre isso.

