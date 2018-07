Cley Scholz, do Economia Estadão

SÃO PAULO – Anúncios podem ser espetaculares, mas não podem estar no lugar errado. A notícia que está ao lado pode criar um ruído e desmoralizar a mensagem, como aconteceu com o anúncio da Apple na capa da edição digital do New York Times, nesta terça, 24.

A manchete anunciava: “Malaysia diz que avião caiu no oceano”. No alto, o banner animado mostrava mergulhadores usando o iPad Air embaixo d’água.

“Veja as formas originais que as pessoas estão usando o iPad ao redor do mundo”, dizia o anúncio, que foi removido após duas horas.

O polêmico assunto virou case em sites especializados em publicidade, como o AdFreak e o brasileiro BlueBus. “Um dos posicionamentos de anúncio mais constrangedores dos últimos tempos”, disse o AdFreak.