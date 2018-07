Empresa quer minimizar preocupações ambientais com a rápida expansão de centrais de servidores

Tim Cook, CEO da Apple

SÃO PAULO – A Apple planeja usar até o fim do ano somente energia renovável em seu principal centro de processamento de dados da companhia, no Estado norte-americano da Carolina do Norte. A medida representa um passo da empresa para minimizar as preocupações ambientais com a rápida expansão de centrais de servidores.

Nesta quinta-feira, 17, a Apple disse que está construindo duas centrais de energia solar na região de Maiden, na Carolina do Norte, com capacidade para fornecer até 84 milhões de kWh por ano.

A Apple vai usar painéis solares da SunPower. No fim deste ano, a companhia também planeja construir uma central menor de energia de biogás.

