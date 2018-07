A Apple propôs um novo padrão para cartões SIM, menor que o usado atualmente pela empresa em seu iPhone e iPad, a fim de poder produzir aparelhos mais finos, afirmou uma executiva da Orange à Reuters na terça-feira, 17.

Um porta-voz da entidade europeia para padrões de telecomunicações, a ETSI, confirmou que a Apple fez uma proposta de um novo padrão para chips, mas a decisão sobre dar início ao processo de padronização, que pode levar mais de um ano, ainda não foi tomada.

“Esse processo pode levar algum tempo, até um ano ou mais, se houver fortes discordâncias entre empresas do setor. No entanto, quando há um amplo consenso entre as empresas que participam do comitê de padronização, o processo pode ser acelerado em meses”, disse.

A Orange afirmou que apóia a estratégia, assim como outras operadoras.

“Estamos bastante contentes em ver que a Apple, na semana passada, submeteu novos padrões ao ETSI para um cartão SIM menor –com tamanho inferior ao usado atualmente pelo iPhone 4 e pelo iPad”, disse a diretora de serviços móveis da Orange, Anne Bouverot.

// Leila Abboud e Georgina Prodhan (Reuters)