Demora no lançamento do novo produto fez a empresa perde metade do espaço que tinha no mercado chinês

XANGAI – O iPhone 5 da Apple recebeu a autorização final dos órgãos reguladores chineses, abrindo caminho para um lançamento em dezembro em um mercado altamente competitivo, onde a falta de um novo modelo havia prejudicado severamente a participação de mercado da empresa norte-americana.

A China é o segundo maior mercado da Apple e seus fãs chineses aguardam ansiosamente pelo mais recente modelo do smartphone, que foi lançado nos Estados Unidos em setembro.

A Apple disse que o iPhone 5 será lançado na China em dezembro, mas a longa espera diminuiu a fatia de mercado da companhia pela metade no segundo trimestre, à medida que usuários trocaram de marcas ou aguardaram pelo novo modelo, mostraram dados da empresa de pesquisas IDC, em agosto.

