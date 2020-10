Mike Segar/Reuters Apesar de não sinalizar a produção de um celular com tela dobrável, a Apple tem observado suas rivais entrarem no segmento

Há mais um indício de que Apple está mesmo olhando para tecnologias de telas dobráveis para seus celulares. Segundo o site Patently Apple, a empresa registrou a patente de um tipo de tela que, além de flexível, tem a capacidade de consertar sozinha problemas no visor, como arranhões, amassados e possíveis marcas deixadas pelo movimento de abertura do celular.

De acordo com o site, a patente foi registrada em janeiro deste ano e inclui uma tela dobrável, que poderia ser aplicada em alguma versão de iPhone no futuro. Para permitir a regeneração, a tela é composta por elastômeros que, utilizando calor e energia, poderiam reparar pequenos danos na tela.

Apesar de não ter sinalizado oficialmente nenhum tipo de indicação para produzir um celular com tela dobrável, a Apple tem observado suas rivais entrarem no mercado com os primeiros dispositivos do tipo nos últimos anos. A Samsung, por exemplo, já possui três aparelhos dobráveis: após o lançamento do Galaxy Fold no ano passado, a empresa anunciou em 2020 o Z Fold e o Z Flip, com a promessa de melhorias na tecnologia de tela flexível. A Motorola também aparece na concorrência do segmento com o Razr, celular dobrável que lembra o sucesso da marca V3.