Notícia faz crescer rumor de que empresa prepara iPhone com novo design para ser lançado até o final de 2014

SÃO PAULO – Nesta terça-feira, 10, a Apple recebeu do escritório americano de patentes nesta terça-feira o registro de um método para a fabricação de telas curvas sensíveis ao toque, seguindo a tendência de Samsung e LG, que recentemente lançaram seus primeiros modelos de tela curva.

Segundo o documento, o projeto da Apple usa um método diferente do usado pelas rivais coreanas para obter a tela curva. LG e Samsung usam um substrato plano embaixo da tela, o que pode comprometer a sensibilidade do aparelho – o que não deve acontecer nos aparelhos da empresa americana, de acordo com a patente.

A novidade dá mais força ao rumor divulgado em novembro de que a Apple está trabalhando em iPhones curvos, a serem lançados no segundo semestre de 2014.

Lançado em outubro, o LG G Flex chegou ao mercado coreano pelo equivalente a US$ 950, enquanto o Samsung Galaxy Round, versão curva do Galaxy Note da Samsung,