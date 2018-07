Liminar vencida pela Motorola obrigou a Apple a retirar produtos de sua loja por um breve período

FRANKFURT -A Apple disse que voltou a vender modelos anteriores do iPhone e versões 3G do iPad em sua loja online na Alemanha nesta sexta-feira, 3, depois de uma breve suspensão por causa de uma liminar vencida pela Motorola Mobility em dezembro.

FOTO: Brian Snyder/REUTERS

“Todos modelos do iPad e do iPhone vão voltar a ser vendidos pela loja online da Apple na Alemanha em breve”, disse o porta-voz da Apple, Alan Hely, acrescentando que a empresa conseguiu suspender a decisão.

Ele negou dizer exatamente quando os produtos voltarão a ser vendidos.

A Motorola não estava imediatamente disponível para comentar o caso.

Uma corte regional alemã em Mannheim decidiu, em 9 de dezembro, que a Apple Sales International — subisidiária europeia de vendas da Apple, localizada em Cork, Irlanda — deveria parar de vender ou distribuir dispositivos móveis que infringem certas patentes da Motorola.

Mais cedo, a Apple chegou a dizer que “embora alguns modelos do iPad e do iPhone não estejam disponíveis na loja online da Apple na Alemanha neste momento, clientes não tiveram problemas em encontrá-los em nossas lojas de varejo ou revendedores autorizados”.

Na loja alemã online da Apple store.apple.com/de, tentativas de encomendar os modelos iPhone 3G e 4 constavam como “produto não disponível”. A mais recente versão 4S e iPads apenas com Wi-Ffi, contudo, continuavam disponíveis no site.

A Apple atualmente trava uma dura batalha com diversas companhias, incluindo a Samsung e a HTC, em diversos países.

