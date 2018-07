Apple publica o relatório com mais informações da sua história sobre as fornecedoras asiáticas e relata problemas

Funcionários trabalham em uma das unidades da Foxconn. FOTO: Bobby Yip/Reuters

SÃO PAULO – A Apple publicou nesta sexta-feira, 13, seu relatório anual que avalia as condições de trabalho de suas fornecedoras. Pela primeira vez, a empresa da Califórnia divulgou os nomes das fábricas vinculadas a ela – como a Foxconn –, e evidenciou a persistência de problemas graves que incluem excesso de horas de trabalho e danos ambientais.

A publicação chega uma semana depois que cerca de 300 funcionários da Foxconn ameaçaram se jogar do alto de um prédio na China, protestando contra as condições de trabalho na indústria; a informação foi contestada pela Microsoft, que também tem vínculos comerciais com a fabricante.

A fábrica, no entanto, já acumula uma série de suicídios e reclamações sobre as condições estruturais de segurança de seus prédios.

Segundo o relatório, a Apple conduziu 229 auditorias em 2011 (sendo que 100 foram em fábricas nunca auditadas), um aumento de 80% em relação ao ano passado.

Alguns dos dados obtidos pelas auditorias são:

• 52 unidades fabris não tinham políticas que proibiam discriminação de funcionários por sua condição de saúde; em 56 não havia essas especificações referentes a mulheres grávidas;

• 93 unidades tinham registrados que mais de 50% dos seus empregados ultrapassou o limite de 60 horas semanais; 108 unidades (cerca de 70% do total) auditadas não pagaram hora extra de forma correta;

• 67 unidades deduzem o salário de seus empregados como medida disciplinar; 42 delas atrasam pagamentos; e 68 não garante os benefícios determinados por lei a seus funcionários, como férias e previdência.

• Em 5 unidades foram encontrados registros de trabalho por menores de idade (embora garanta não ter encontrado “nenhum caso de contratação intencional”)

Para ler o relatório completo da Apple, clique aqui. E para ver a lista de fornecedoras da Apple, clique aqui.