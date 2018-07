Ferramenta foi anunciada como parte do iOS 6 e inclui navegação passo a passo, indicações orais e imagens em 3D

LOS ANGELES – A Apple se associou à empresa TomTom para colaborar em torno dos serviços cartográficos, um acordo revelado nesta terça-feira, 12, apenas um dia depois de os criadores do iPhone terem anunciado seu primeiro aplicativo de mapas

“A TomTom assinou um acordo global com a Apple para mapas e informações relacionadas”, explicou em um breve comunicado a companhia de serviços de navegação para o tráfego.

A Apple não respondeu à solicitação da Agência Efe para conhecer mais detalhes sobre os termos do compromisso firmado pelas duas partes.

Na segunda-feira, 11, a empresa californiana anunciou que a nova versão de seu sistema operacional móvel, o iOS 6, incluirá um aplicativo de mapas próprio – chamado Maps – com navegação passo a passo, indicações orais e imagens em três dimensões.

Esse serviço, com o qual a Apple pretende desligar-se da ferramenta de seu concorrente Google Maps, oferecerá dados do tráfego em tempo real, rotas alternativas de trânsito e informações de mais de 100 milhões de empresas.

A TomTom, cuja cartografia abrange 35 milhões de quilômetros, também não forneceu mais detalhes sobre o acordo.

