A Apple se transformou nesta terça-feira, 28, na segunda empresa de maior avaliação na Bolsa de Valores norte-americana, atrás apenas da Exxon Mobil — avaliada em US$ 368 bilhões, segundo a Bloomberg. A empresa de Steve Jobs alcançou valor de mercado de US$ 298 bilhões, superando a estatal chinesa Petrochina, avaliada em US$ 297 bilhões.

A empresa de tecnologia vive uma duradoura fase de ascensão na Bolsa das empresas de tecnologia, a Nasdaq, desde o retorno de Jobs ao seu comando, em 1997. Em 2007 a empresa deu um grande salto de mercado com a introdução do iPhone. Em 2010, com o lançamento do iPad, a Apple finalmente superou a Microsoft como mais valiosa empresa de tecnologia da Nasdaq.

Segundo o jornal espanhol El País, as ações da Apple passaram de US$ 7,4 a mais de US$ 325 em uma década, representando um ganho de até quarenta vezes o preço original.

Com a cotação atual, a Apple se distancia cada vez mais do rival Google, atualmente o 14º colocado em valoração na Bolsa de Valores, com avaliação estimada em US$ 193 bilhões. Até o fim de 2008 a Apple sequer aparecia entre as 50 empresas de maior avaliação na Bolsa.