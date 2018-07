Os rumores foram confirmados acidentalmente pelo editor-executivo do New York Times, Bill Keller, que comentou sobre a necessidade de desenvolver um produto jornalístico compatível com os novos formatos, como “a iminente prancheta da Apple”.

O tablet deve ser parecido com uma versão maior do iPhone, voltado para navegação na internet, e reprodução de vídeos, música e e-books. Suas especificações técnicas começaram a circular na Austrália quando a Apple deu início ao processo de parcerias de conteúdo.