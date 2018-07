Chineses criam cópia exata da Apple Store e até empregados acreditam trabalhar para a empresa

Os empregados usam os mesmos uniformes azuis, bordados com o logotipo da maçã. iPads, iPhones, iPods e Macs ficam em exposição em uma mesa de madeira e o ambiente da loja é minimalista, à moda de Steve Jobs. Do lado de fora, anúncios luminosos indicam que aquela loja é uma Apple Store – não a original, mas a Made in China.

A história de três lojas chinesas que imitam em todos os pontos as Apple Stores foi divulgada por dois norte-americanos que moram na cidade de Kunming, no sudoeste da China, que só suspeitaram que as lojas eram piratas quando viram que a pintura do ambiente interno estava mal acabada, e que a escada de incêndio era completamente improvisada. Depois, caçando erros, eles descobriram que a Apple nem usa o nome Apple Store nas suas lojas, ao contrário do que alardeava a versão chinesa.

Os dois dizem que os produtos, ao menos em uma primeira análise, pareciam originais. E pior: que os empregados acreditavam mesmo trabalhar para a Apple.