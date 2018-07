Convite para evento do dia 22 diz que a empresa ‘ainda tem muito a cobrir’; além de novos iPads, expectativa é por anúncio de relógio inteligente

SÃO PAULO – A Apple fará um evento na próxima terça, 22, no qual se espera que a empresa apresentará um novo iPad (de 9,7 polegadas, porém mais fino), um novo iPad Mini (de 7,9″, com retina display e sensor biométrico), uma nova edição do Mac Pro, além de mais informações acerca do sistema operacional para Macs, chamado OS X Mavericks. Isso já se sabia. A novidade é que agora com a divulgação oficial do evento – no qual se lê “Nós ainda temos muito a cobrir” –, a Apple deixa a sugestão de que produtos diferentes dos já citados serão anunciados. No topo dos palpites estão uma nova Apple TV e um relógio de pulso inteligente (smartwatch).

Em junho deste ano, a empresa registrou a marca “iWatch” no Brasil, o que gerou, com razão, enormes expectativas sobre o lançamento de um dispositivo do tipo com o selo Apple. O que alimenta as suspeitas é o fato de o CEO Tim Cook ter feito declarações sobre a real intenção da empresa de entrar no universo de dispositivos vestíveis.

Se tudo acontecer como se dita, a Apple chegaria logo atrás da Samsung, que lançou a sua versão de relógio inteligente em setembro. O Galaxy Gear chegou nos Estados Unidos custando US$ 299 e exibindo recursos que ajudam o usuário a ter acesso às funções do smartphone sem ter que tirá-lo do bolso. Fato que foi justamente a principal crítica sobre o dispositivo, já que ele não funciona de maneira independente dos demais aparelhos móveis da Samsung, sejam smartphones ou tablets.

