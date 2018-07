A Apple superou pela primeira vez nesta quarta-feira a Microsoft como a maior empresa de tecnologia em valor de mercado – e a segunda no ranking geral, superada apenas pela Exxon Mobil.

A Apple subiu 1% na Nasdaq, atingindo um valor de US$ 225,1 bilhões contra US$ 222,7 bilhões da Microsoft, segundo dados da Reuters. As da Microsoft caíram 2,2% – mas o índice foi momentâneo e mudou a todo momento. Com a subida, a Apple atingiu o posto de segunda maior empresa em valor de mercado no mundo, segundo o ranking S&P 500.

Embora tenham caído durante os meses em que Steve Jobs ficou afastado, hoje as ações da Apple já são dez vezes mais valiosas do que eram há dez anos atrás. Já a Microsoft, responsável pelos sistemas operacionais que rodam em mais de 90% dos computadores do mundo, viu suas ações caírem 18% nos últimos 10 anos.

(com agências)