Na última quinta-feira (19) o site PC World publicou um artigo sobre os supostos novos rumos do tablet nos processos internos da Apple. O produto que poderia ser lançado já em março de 2010, agora deve ficar para o segundo semestre do ano.

O principal motivo seria o desenvolvimento de um novo protótipo com tela OLED ao invés de LCD, um pouco menor, mas de qualidade superior. O tablet OLED pode ter preço em torno dos US$ 2 mil, enquanto o modelo LCD sairia por cerca de US$ 900.

Ainda de acordo com a PCWorld, a editora Condé Nast – responsável por títulos como a Wired e a Vogue – estaria desenvolvendo versões digitais de suas revistas, compatíveis com o novo gadget da Apple. No entanto, justamente a falta de informações concretas sobre o aparelho por parte da Apple pode forçar a editora a redirecionar seus esforços para os modelos touchscreen da HP, como os computadores TouchSmart e DreamScreen.

O artigo conclui ainda que os sucessivos adiamentos sobre o tablet podem significar que o produto não está nos planos da Apple, e talvez não seja lançado ainda em 2010.