A Apple divulgou resultados que superaram, em muito, as previsões de Wall Street, impulsionados pelas boas vendas de computadores Mac, e as ações da empresas registraram alta de 3,4 por cento no pregão after-market.

A Apple registrou um lucro líquido de 3,25 bilhões de dólares, ou 3,51 dólares por ação no terceiro trimestre de seu exercício fiscal, fechado em 26 de junho, em comparação com 1,83 bilhões, ou 2,01 dólares por ação, no mesmo período de 2009.

Analistas esperavam, em média, um lucro de 3,11 dólares por ação, de acordo com pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S.

Já a receita da companhia cresceu para 15,7 bilhões de dólares, bem acima da expectativa em Wall Street de 14,75 bilhões de dólares.

As projeções da Apple para o atual trimestre são de lucro de 3,44 dólares por ação sobre uma receita de 18 bilhões de dólares.

As ações da Apple fecharam a sessão em alta de 2,6 por cento, aos 251,89 dólares, na Nasdaq, e subiram para US$ 260,50 no pregão after-market.

/GABRIEL MADWAY (REUTERS)