FOTO: REUTERS FOTO: REUTERS

NOVA YORK – O Apple Watch será lançado mais com um suspiro do que com estardalhaço na sexta-feira, 24. É um início não usual para a companhia que pode refletir certa incerteza em relação à demanda pelo primeiro novo produto do atual chefe da Apple, Tim Cook.

A companhia não revelou quantos pedidos recebeu antes do lançamento de 24 de abril, um contraste em relação aos lançamentos anteriores de iPhones e iPads. E as lojas da Apple não terão quaisquer relógios para vender na sexta-feira, que estarão disponíveis em algumas algumas lojas de luxo espalhadas pelo mundo.

A Apple não tinha certeza se o relógio criaria filas ao redor das lojas, que foram vistas historicamente pela companhia com seus iPhones, disse Gene Munster, analista da Piper Jaffray.

“O lançamento menor permite que eles vejam como vai ser e isso remove alguma da expectativa e do risco sobre as filas”, disse Munster. “Se eles fizerem do jeito antigo e não houvesse boas filas, seria um problema.”

A demanda veio melhor que o esperado, de acordo com Munster, que prevê mais de 2 milhões de relógios vendidos no trimestre a ser encerrado em junho. O analista sênior da FBR Capital Markets, Daniel Ives, elevou sua estimativa para 2015 de 17 milhões para 20 milhões, baseado em parte nos pedidos online.

“Havia uma dúvida sobre se a trajetória e a demanda por aparelhos vestíveis no ecossistema da Apple era real”, disse Ives. “Mas a resposta é um ressonante sim.” Agora a Apple enfrenta a dúvida se consumidores confusos irão às Apple Stores na sexta-feira. “Muitos consumidores devem ir às lojas na sexta-feira para tentar comprar um relógio”, disse.

A Apple disse que alguns consumidores vão obter os relógios mais rápido que o prometido. “Nosso time está trabalhando para atender os pedidos o mais rápido possível baseando-se na oferta disponível e na ordem com que foram recebidos”, disse a Apple em comunicado nesta quarta-feira.

A Apple optou pela simplicidade dos pedidos online devido a dificuldades logísticas para os relógios: há 38 variantes que precisaria manter em estoque, quando levados em conta os diversos tamanhos, estilos e pulseiras, com preços de 349 dólares para a versão esportiva a 10 mil dólares ou mais para a edição em ouro.

De fato, os únicos relógios que ficarão à venda na sexta-feira estarão em butiques de luxo e lojas de departamento que a Apple escolheu para ajudar a posicionar o aparelho como um item fashion.

/REUTERS