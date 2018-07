Empresa encomendou protótipos de telas maiores a fornecedores asiáticos nos últimos meses

TAIPÉ – A Apple e seus fornecedores asiáticos estão testando telas maiores para iPhones e tablets, segundo fontes das empresas da Ásia que fornecem peças para a gigante norte-americana. Um representante da companhia não quis comentar o assunto.

Nos últimos meses a Apple encomendou protótipos de telas para smartphones maiores do que 4 polegadas e pediu designs de telas para um novo aparelho tablet medindo levemente menos que 13 polegadas diagonalmente, disseram as fontes. O atual iPhone 5 tem tela de 4 polegadas e o iPad tem tela de 9,7 polegadas. O iPad mini tem tela de 7,9 polegadas.

Ainda não está claro se os novos designs irão para o mercado. A empresa testa rotineiramente diferentes formatos para seus produtos, refinando-os durante o processo de desenvolvimento. A Apple também mudou seus modelos de iPhone e iPod no ano passado para incluir telas maiores, ao mesmo tempo que adotou uma variante do iPad com tela menor.

Os testes com os fornecedores asiáticos parecem sugerir que a Apple está explorando formas para capturar as diferentes necessidades de seus clientes em um momento no qual fabricantes de aparelhos móveis oferecem smartphones e tablets de vários tamanhos.

A maior concorrente da Apple, a sul-coreana Samsung, tem uma estratégia de “tudo para todas as pessoas” que engloba diferentes tamanhos de produtos para capturar quantos consumidores for possível. Com isso a Samsung conseguiu superar a Apple no mercado de smartphones, embora a empresa norte-americana ainda lidere no segmento de tablets.

