SÃO PAULO – A Apple está trabalhando com a fabricante de chips holandesa NXP Semiconductors para acrescentar tecnologia de comunicação por campo de proximidade (mais conhecida pela sigla em inglês NFC) no próximo iPhone, o que permitiria a usuários de smartphones pagar por toque, segundo o Financial Times, citando pessoas familiarizadas com os planos da Apple.

A NXP fornecerá os chips de NFC que permitirão que um iPhone se conecte a terminais de pagamento ou sistemas de cobrança, de acordo com o jornal.

A tecnologia NFC permite que um smartphone se comunique sem o uso de fios com outros dispositivos, apenas encostando um no outro.

A Apple convidou a mídia para um “evento especial” em sua cidade natal de Cupertino, na Califórnia, no dia 9 de setembro, quando se espera que a fabricante do iPhone revele as mais novas versões de seus smartphones mais vendidos.

Tanto a Apple quanto a NXP não quiseram comentar.

