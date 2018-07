Aparelho conecta sua TV a recursos como iCloud, a loja do iTunes, Netflix, YouTube etc

SÃO PAULO – Só se fala na iTunes Store, mas a Apple está lançando outro produto importante na mesma ocasião.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

É a Apple TV, uma “set-top box” que conecta seu aparelho de televisão a recursos como a loja do iTunes, arquivos que estão no iCloud (como fotos, músicas e filmes), Netflix e portais de conteúdo em vídeo como YouTube e Vimeo.

O Apple TV também conversa via Wi-Fi com o iPhone, o iPod Touch e o iPad.

O preço do aparelho na loja brasileira da Apple é de R$ 399 e pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros (o frete é gratuito).

—-

Leia mais:

• iTunes Store chega ao Brasil

• iPhone 4S já tem preço no Brasil

• Apple vende iPhone desbloqueado no Brasil