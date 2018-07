Reuters Tim Cook, presidente executivo da Apple

A Apple anunciou nesta sexta-feira, 17, em seu site chinês, que vai construir mais dois centros de pesquisa na China, nas cidades de Xangai e Suzhou. Para realizar os empreendimentos, a empresa vai investir cerca de US$ 500 milhões.

Quando os dois centros ficarem prontos, a companhia terá quatro laboratórios de pesquisa e desenvolvimento na China – recentemente, a Apple divulgou que está criando outras duas equipes nas cidades de Pequim e Shenzhen. Além disso, a empresa também tem times na França, Israel, Reino Unido, Japão e Suécia.

No comunicado oficial, a Apple disse que a maior parte dos engenheiros na China vai trabalhar em pesquisas para melhorar a cadeia de fornecimento e produção – hoje, a maioria dos produtos da empresa é fabricado no País, com auxílio de fornecedores como a Foxconn.

A China também é um dos principais mercados da empresa, que ocupa o quarto lugar na preferência local – atrás apenas das fabricantes nacionais Oppo, Huawei e Vivo. Além disso, a construção de dois centros de pesquisa é também uma ideia interessante para captar o talento local, que é disputado por competidores da Apple como a Huawei e a Xiaomi.