LONDRES – A Apple vale tanto quanto todos os 32 maiores bancos da zona do euro, segundo estatísticas apuradas nesta sexta-feira, 19, pela Thomson Reuters. A comparação é resultado de uma queda acentuada no preço das ações de instituições financeiras, incluindo Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank e Unicredit ante o preço estável dos papeis da companhia de tecnologia norte-americana.

Mais cedo nesta sexta-feira, o índice DJ STOXX de bancos europeus caiu 4%, implicando um valor atual de seus 32 integrantes de US$ 340 bilhões. O valor de mercado das instituições financeiras é baseado no volume de ações em circulação no mercado, que no caso de alguns bancos franceses em particular é menor do que 100%.

Desde o começo de julho, o índice europeu de bancos perdeu um terço de seu valor, atingido pelo temor de que as instituições perderão bilhões com seus ativos atrelados a bônus governamentais da zona do euro e pelo fracasso de líderes políticos e econômicos de impedir que a crise de dívida da região se espalhe.

Desde o pico em maior de 2007, os bancos da zona do euro perderam três quartos de seu valor.

Em contraste, o valor de mercado da Apple disparou a US$ 340 bilhões em meio ao sucesso do iPad e do iPhone.

