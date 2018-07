Jimmy Iovine, cofundador da Beats, Tim Cook, presidente da Apple, Dr. Dre e Eddy Cue, vice-presidente de software da Apple, na época do anúncio da aquisição da Beats FOTO: Divulgação Jimmy Iovine, cofundador da Beats, Tim Cook, presidente da Apple, Dr. Dre e Eddy Cue, vice-presidente de software da Apple, na época do anúncio da aquisição da Beats FOTO: Divulgação

Uma reportagem do Wall Street Journal diz que a Apple tem enfrentado dificuldades com seu serviço de venda de música digital iTunes. Pessoas próximas ao negócio teriam dito ao jornal que as vendas caíram entre 13% e 14% desde o início do ano.

O movimento acompanha o momento atual de negócios concorrentes. A receita global com downloads de música caiu 2,1% em 2013, de acordo com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica. Segundo o levantamento, a venda dos downloads teria sido afetada pelo crescimento dos serviços de streaming.

As mesmas fontes também confirmaram um cenário que havia sido traçado pelo site TechCrunch no mês passado: a Apple tem planos de fechar o serviço de streaming Beats Music, adquirido no início do ano, como parte da aquisição de US$ 3 bilhões que inclui a marca de fones de ouvido Beats Electronics. O plano da Apple seria relançar o serviço no ano que vem como parte do iTunes, para tentar melhorar os resultados do serviço.

A Apple é a maior vendedora de música no mundo e reconhecida por executivos do mercado como player dominante no mercado de downloads.