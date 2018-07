Resultado da companhia no terceiro trimestre demonstrou lucro de US$ 7,51 bilhões

NOVA YORK – A Apple anunciou hoje um lucro líquido de US$ 7,51 bilhões (US$ 8,26 por ação) no quarto trimestre fiscal, encerrado em 30 de setembro, quase 10% menor que o lucro de US$ 8,22 bilhões (US$ 8,67 por ação) registrado no mesmo período do ano passado.

O resultado, porém, superou as expectativas dos analistas, que previam lucro por ação de US$ 7,96. A receita da companhia subiu 4%, para US$ 37,47 bilhões, ante US$ 35,97 bilhões há um ano, e também superou a previsão de US$ 36,9 bilhões.

As vendas de iPhones cresceram em bases anuais e superaram as expectativas, enquanto as de iPad ficaram estáveis e as vendas do computador pessoal Mac recuaram.

A Apple vendeu 33,8 milhões de iPhones no trimestre, alta de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as vendas de tablets iPads ficaram praticamente estáveis em 14,1 milhões de unidades, enquanto as vendas de Macs totalizaram 4,6 milhões, registrando queda de 7%.

O presidente da Apple, Tim Cook, disse que os resultados proporcionaram “um fim forte” para o ano fiscal. Para o primeiro trimestre fiscal de 2014, a Apple projeta receita entre US$ 55 bilhões e US$ 58 bilhões e margem bruta entre 36,5% e 37,5%.

A reação dos investidores ao resultado da Apple, porém, foi negativa, com as ações caindo 2,20% no after hours. No pregão tradicional, os papeis da companhia encerraram o dia com alta de 0,74%.

