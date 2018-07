Os modelos 3GS, 4 e o ainda inédito 4S começam a ser vendidos desbloqueados no dia 16 de dezembro pela loja virtual da Apple

SÃO PAULO – A Apple anunciou hoje pela sua loja virtual em português que deve começar a vender iPhone (3GS, 4G e o novo 4S, inédito no País) da próxima sexta-feira, 16. Além do anúncio da Apple, a Tim divulgou os preços de venda do 4S em suas lojas.

À venda, além do modelo 4S, que ainda está sem preço anunciado, serão vendidos o iPhone 3GS e iPhone 4G, ambos de 8 GB.

A empresa aumenta a sua presença no Brasil, onde já circulam rumores de que as unidades da fabricante Foxconn estaria produzindo aparelhos nacionais. Há ainda uma informação não confirmada pela Apple de que a iTunes Store estaria pronta para comercializar conteúdo nacional dentro dos próximos dias.

Operadoras. A TIM divulgou os preços de venda do iPhone 4S pela operadora. O modelo de 16GB sai por R$ 1.899, o de 32 GB por R$ 2.199, e o de 64GB por R$ 2.499. Os valores são os mesmos tanto para clientes de planos pós-pagos quanto para os assinantes pré-pagos. A diferença está nas condições de pagamento. Clientes pós podem dividir em até 12 vezes, enquanto clientes pré, podem parcelar apenas em até três vezes.

Claro, Oi e Vivo ainda não divulgaram suas tabelas de preços.

