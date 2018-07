Lançamento bateu recorde nos seus primeiros três dias no mercado

LOS ANGELES – O iPhone 4S estabeleceu um novo recorde de vendas durante seus primeiros três dias no mercado, nos quais foram comercializados mais de 4 milhões de unidades, mais que o dobro de seu antecessor, o iPhone 4, no mesmo período de tempo, informou nesta segunda-feira, 17, a companhia.

O smartphone da Apple foi posto à venda oficialmente na sexta passada, 14, nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão e Reino Unido, mas os consumidores já podiam reservar um aparelho através da internet desde o dia 7 de outubro.

Durante as primeiras 24 horas de compra antecipada foram encomendadas 1 milhão de unidades apenas nos EUA, um número muito superior aos 600 mil iPhone 4 despachados durante o mesmo período em 2010.

“O iPhone 4S teve um grande começo com mais de quatro milhões de unidades vendidas em seu primeiro fim de semana, o máximo conseguido por um telefone”, disse Philip Schiller, vice-presidente de Marketing da Apple.

“É um sucesso no mundo todo e junto com iOS 5 (o novo sistema operacional) e iCloud (os serviços na nuvem), é o melhor telefone da história”, acrescentou.

Segundo dados da empresa californiana, mais de 25 milhões de seus clientes já atualizaram seu sistema operacional com o iOS 5 e 20 milhões criaram uma conta no iCloud.

O aparelho chegará a outros 22 países no dia 28 de outubro e, antes do final de ano, poderá ser adquirido em mais de 70 – entre eles o Brasil.

O iPhone 4S conta com um design similar ao iPhone 4, mas incorpora um assistente pessoal chamado Siri que funciona por comandos de voz, o mesmo processador do iPad 2, duas antenas para melhorar a recepção do sinal, a qualidade do som e a velocidade de download de dados e uma câmara de 8 megapixels.

O aparelho está disponível a partir de US$ 199 (R$ 345) em sua versão de 16GB e até US$ 399 (R$ 693) para o modelo de 32GB, preços que requerem dois anos de contrato com as empresas de telefonia que o distribuem. Quem quiser adquiri-lo desbloqueado deve desembolsar US$ 449 (R$ 780).

