O primeiro trimestre de 2014 não deve trazer boas notícias para a divisão de tablets da Apple. Segundo um relatório preliminar da consultoria IDC, a fabricante do iPad vendeu 16,1% menos aparelhos em comparação com o mesmo período no ano passado. A participação da empresa no mercado global dessa categoria encolheu de 40,2% para 32,5% entre os dois períodos.

O mau desempenho do produto já tinha sido revelado pelo CEO Tim Cook, na semana passada, por ocasião da apresentação dos resultados da empresa. À época, Cook atribuiu o resultado a “mudanças na organização do estoque” e afirmou que não era possível “a cada 90 dias ter um número que deixará todo mundo impressionado”. O executivo enfatizou que o importante era olhar para o quadro geral e que o iPad tinha “um grande futuro”.

Mesmo com o resultado, a Apple continua líder entre os vendedores de tablets no mundo, segundo o levantamento da IDC. A pesquisa também incluiu aparelhos “híbridos”, como são chamados tablets com teclado físico, de PC.

No primeiro trimestre deste ano foram vendidos 16,4 milhões de tablets da Apple no mundo, contra 19,1 milhões no mesmo período em 2013. A Samsung ficou em segundo, com 22,3%, em comparação com os 17,5% que detinha no primeiro trimestre de 2013.

Em terceiro, ficou a ASUS, empresa de Taiwan, com 5% do mercado, e em quarto, a Lenovo, com 4,1%. Depois, aparece a Amazon com 1,9% de participação.

Desaceleração. As vendas totais de tablets subiram apenas 3,9% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período no ano anterior. Em relação ao trimestre anterior, houve queda de 35,7%, totalizando 50,4 milhões de unidades comercializadas no mundo no início de 2014.

Embora a queda em relação ao último trimestre de 2013 seja até certo ponto justificada pela alta no consumo do período de fim de ano, a comparação ano a ano aponta para uma desaceleração.

“O crescimento de telefones com telas grandes e consumidores que estão optando por manter seus tablets antigos por um período de tempo maior foram dois fatores que contribuíram para um trimestre mais fraco que o esperado para tablets e híbridos”, disse Tom Mainelli, executivo da IDC.

Nos últimos meses, empresas como Sony, Nokia e LG colocaram no mercado smartphones com telas com tamanhos entre 5 e 6 polegadas. A maioria dos tablets têm displays um pouco maiores, com sete polegadas.

Em relação a sistema operacional, o predomínio foi do Android, “com uma fatia de aproximadamente dois terços do mercado”, de acordo com Jitesh Ubrani, analista da IDC.

“Embora sua fatia de mercado continue pequena, aparelhos com Windows Phone, sistema da Microsoft, seguem ganhando tração graças a sucessos graduais como o Asus T100,” complementou o analista da IDC. “Seu baixo custo e formato híbrido tiveram apelo para aqueles que procuravam por algo ‘bom o bastante’.”