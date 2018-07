Comissão de comércio exterior dos EUA emitiu ordem para proibir importação de modelos do iPhone e iPad

Clarissa Mangueira

NOVA YORK – A Samsung Electronics obteve uma vitória legal contra a Apple, marcada pela declaração da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos de que alguns produtos da fabricante do iPhone violaram uma patente da Samsung.

iPhone 4 é um dos aparelhos que podem ser banidos. Foto: Paul Sakuma/AP – 11/1/2011

A comissão emitiu uma ordem de exclusão proibindo a importação para os EUA de um grupo de dispositivos móveis da Apple, incluindo versões do iPhone e do iPad fabricadas para funcionarem com a rede da AT&T. Entre essas versões estão o iPhone 4, o iPhone 3GS, o iPad 3G, o iPad 2 3G e o iPad 3. Os produtos da Apple lançados recentemente, o iPhone 5 e a quarta geração do iPad, não foram afetados.

O presidente dos EUA, Barack Obama, tem 60 dias para revisar a ordem de exclusão, que entrará em vigor se ele não vetá-la. A Apple pode também apelar da decisão em tribunais federais.

A companhia prometeu fazer isso, destacando que a comissão rejeitou uma decisão anterior em favor da Apple. As informações são da Dow Jones Newswires.

/ AGÊNCIA ESTADO