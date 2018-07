Ações da empresa dispararam depois de lucro recorde e empresa volta a ser a empresa mais valiosa do mundo

NOVA YORK – A Apple se tornou a companhia mais valiosa do mundo depois de anunciar na noite de terça-feira, 24, resultados históricos no quarto trimestre do ano passado, graças ao aumento da popularidade do iPhone do iPad. Às 13h15 (de Brasília), as ações da Apple subiam cerca de 6,5% em Nova York, dando à empresa um valor de mercado de US$ 417,7 bilhões, superando os US$ 414,2 bilhões da ExxonMobil.

Valor da empresa chegou a US$ 417,7 bilhões. FOTO: Mike Segar/REUTERS

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A empresa informou um lucro líquido recorde de US$ 13,064 bilhões no quarto trimestre de 2011 (segundo trimestre fiscal da empresa), ou US$ 13,87 por ação, após um lucro líquido de US$ 6,004 bilhões, ou US$ 6,43 por ação, no mesmo período de 2010. As operações da empresa geraram um fluxo de caixa de US$ 17,554 bilhões no quarto trimestre, de US$ 9,773 bilhões no mesmo período de 2010.

A Apple informou que vendeu 37,04 milhões de iPhones no quarto trimestre, com crescimento de 128% em comparação com o mesmo período de 2010; a empresa vendeu 15,43 milhões de iPads no quarto trimestre (+111% no ano), 5,2 milhões de computadores Macintosh (+26% no ano) e 15,4 milhões de iPods (+21% no ano).

O lucro líquido da Apple no quarto trimestre superou a previsão dos analistas ouvidos pela Thomson Reuters, que era de US$ 10,10 por ação. O informe de resultados da Apple foi divulgado depois do fechamento da Bolsa de Nova York. Na sessão de hoje, as ações da empresa, listadas no Nasdaq, haviam caído 1,64%; no after hours, depois da divulgação do balanço, elas subiram 9,9%. As informações são da Dow Jones.

/ AGÊNCIA ESTADO