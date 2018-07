Empresa chegou a ultrapassar petrolífera Exxon, mas voltou a ter o segundo maior valor de mercado do mundo

SÃO PAULO – A alegria durou pouco. A Apple havia superado a petrolífera Exxon Mobil e se tornado a empresa mais valiosa do mundo, mas, ao fechar das bolsas de Nova York (NYSE) e NASDAQ, a companhia de Steve Jobs perdeu sua colocação e voltando à segunda posição.

Às 16h00, a distância entre as duas era de apenas US$ 7 bilhões, sendo a Apple cotada a US$ 334,71 bilhões e a Exxon, a US$ 327,80 bilhões. Ao final do pregão (às 17h do horário de Brasília), a Exxon teve seu valor de ação elevado e fechou cotada em US$ 348,32 bilhões; a Apple, atrás, terminou em US$ 346,64 bilhões. As ações das companhias fecharam em US$ 71,64 e US$ 374,01, respectivamente.

Para analistas, a Apple só superaria a Exxon no final de setembro. A previsão foi antecipada em função da forte queda da bolsa na segunda-feira, 8, após a avaliação ruim pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s rebaixando os Estados Unidos de AAA para AA+.

Há apenas dois anos e meio, a Apple nem sequer estava entre as 50 maiores empresas do mundo por valor de mercado, uma lista liderada pela Exxon Mobil e que também inclui a brasileira Petrobrás.

