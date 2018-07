FOTO: REUTERS FOTO: REUTERS

SÃO PAULO – O Apple Watch entrou em pré-venda na sexta feira, 10, e, em apenas em um dia, foram vendidos 957 mil unidades do relógio inteligente somente nos EUA. Os números são de um relatório da Slice Intelligence, empresa de pesquisa de mercado virtual.

Ainda segundo o relatório, 62% das vendas do relógio foram do modelo Sport – o mais barato dentre os três oferecidos, variando entre US$349 e US$399. Uma média de US$500 foi gasta por aparelho.

Além disso, as vendas de um novo modelo do MacBook – que começou a ser vendido no mesmo dia e teve o estoque esgotado rapidamente – fez com que alguns clientes fossem direcionados a comprar o Apple Watch. 43% dos consumidores que o encomendaram o notebook também adquiriram um dos modelos de relógio inteligente.

Segundo projeções de alguns analistas, as vendas do Apple Watch devem atingir a marca de 20 milhões de aparelhos vendidos.

A pré-venda do aparelho começou em outros oito países na sexta-feira, além dos EUA. Não há dados sobre o número de vendas nestes outros locais de vendas. Ainda não há previsão de chegar ao Brasil.