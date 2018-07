FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Tim Cook disse que o relógio inteligente da marca, o Apple Watch, chegará ao mercado em abril. O anúncio do diretor foi feito nesta terça-feira, 27, durante a divulgação dos resultados do segundo trimestre fiscal de 2015 da empresa.

A empresa teve um aumento de 29,6% na sua receita, que contou com a colaboração das vendas de iPhone na China – que superaram os EUA em fonte de receita, algo já previsto por Cook. A mesma receptividade deve ser observada em relação ao relógio no país asiático.

“Estamos progredindo bastante no seu desenvolvimento”, disse o CEO em relação ao relógio. Cook afirmou ainda que já há diversos aplicativos sendo criados para o primeiro vestível da empresa, e que ele já está vendo “inovações incríveis” surgindo dali.

Para funcionar, o Apple Watch precisa estar integrado a um iPhone (5, 5s, 5c, 6 ou 6 Plus). A interação com o aparelho se dá pela sua tela touchscreen, capaz de reconhecer se seu dedo apenas deu um toque ou está apertando a tela; pela “Digital Crown”, um botão de rolagem similar aos dos relógios comuns; e pela voz, com a ajuda do sistema de assistência Siri.

O relógio vem com dois tamanhos diferentes: um com tela de 1,5 polegadas, e o outro com tela de 1,65 polegadas. Além disso, são três modelos: o Apple Watch e o Apple Watch Edition, com tela de safira, e o Apple Watch Sport, com tela de vidro ionizado.

A diferença entre os três é que o Apple Watch é o modelo “padrão”, enquanto o Edition é voltado para o mercado de luxo, e o Sport, como seu próprio nome diz, voltado para quem pretende usá-lo durante atividades físicas. Além disso, cada versão do Apple Watch pode ter diferentes pulseiras (em materiais como couro, plástico ou aço) e cases (que podem ser de aço polido, alumínio ou ouro de 18 quilates). Combinadas, todas as versões podem resultar em 54 relógios diferentes.

A Apple ainda não divulgou os valores de todos os modelos, mas o preço de partida de um Apple Watch é US$ 349.