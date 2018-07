Funcionários das lojas da Apple começarão treinamento para vender o relógio em fevereiro. FOTO: Reuters Funcionários das lojas da Apple começarão treinamento para vender o relógio em fevereiro. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O Apple Watch, relógio inteligente da marca, deve chegar ao mercado no fim de março, segundo o site 9to5Mac, especializado em cobrir a marca.

Quando lançou o produto em setembro do ano passado, o presidente executivo da Apple, Tim Cook, disse apenas que o produto chegaria às lojas no início de 2015. Fontes próximas à empresa disseram ao site 9to5Mac que a Apple preparou um plano para treinar os funcionários das lojas da marca para vender o produto.

A empresa vai solicitar que um ou dois representantes de cada Apple Store dos EUA compareçam a um treinamento no início de fevereiro nos escritórios da empresa no Texas ou Califórnia. Eles funcionaram como replicadores de conhecimento e vão repassar o que aprenderam para os demais funcionários das lojas onde trabalham.

Segundo as fontes, o plano é que em março o produto esteja nas lojas americanas da Apple, mas o site 9to5Mac não descarta a possibilidade de um atraso em decorrência de problemas na fabricação ou no desenvolvimento de software.

O Apple Watch será vendido em três modelos: o Apple Watch e o Apple Watch Edition, com tela de safira, e o Apple Watch Sport, com tela de vidro ionizado. A Apple já revelou que o modelo esportivo custará US$ 349. Rumores indicam que os demais modelos, mais sofisticados, custarão cerca de US$ 500.