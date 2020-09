Apple Três modelos ainda podem ser adquiridos no site da Apple: o Series 3, Series 6 e o SE

A Apple anunciou na última terça-feira, 15, seu novo modelo de relógio inteligente, o Apple Watch Series 6 e, pela primeira vez, apresentou um item na linha com a proposta de dispositivos mais baratos, o Apple Watch SE. Os dispositivos ainda não tem data para chegar ao Brasil, mas já estão no site da marca com especificações e preços.

No lançamento deste ano, além de apostar na linha “mais barata” a Apple trouxe atualizações em configurações de saúde e bem estar. Com suporte do WatchOS 7, os novos modelos poderão medir a quantidade de oxigênio no sangue, além de um monitoramento mais preciso do sono. Além disso, a empresa aposta em um novo modelo de pulseira sem presilha, a Solo Loop.

Além do SE e do Series 6, a Apple tem ainda à venda no Brasil o Apple Watch Series 3. Todos os aparelhos possuem GPS, sensor cardíaco e resistência à água, quando submerso até 50 metros. Além disso, os modelos mais recentes têm ainda opção de conexão de telefonia celular, para chamadas e acesso à internet. O principal diferencial do Series 6, que além do monitoramento tradicional da frequência cardíaca, também possui leitor de eletrocardiograma e oxímetro.

Confira o comparativo entre outras especificações dos modelos da marca:

Tamanho

Apple Watch Series 3: 38 mm ou 42 mm

Apple Watch SE: 40 mm e 44 mm

Apple Watch Series 6: 40 mm e 44 mm

Processador

Apple Watch Series 3: chip S3

Apple Watch SE: chip S5

Apple Watch Series 6: chip S6

Espaço de armazenamento

Apple Watch Series 3: 8 GB de capacidade de armazenamento

Apple Watch SE: 32 GB de capacidade de armazenamento

Apple Watch Series 6: 32 GB de capacidade de armazenamento

Conexão sem fio

Apple Watch Series 3: Chip W2 para conexões sem fio

Apple Watch SE: Chip W3 para conexões sem fio

Apple Watch Series 6: Chip W3 para conexões sem fio e chip U1 de banda ultralarga

Cores

Apple Watch Series 3: Prateado e cinza espacial

Apple Watch SE: Branco, cinza espacial e dourado

Apple Watch Series 6: Branco, cinza espacial, dourado, azul, vermelho, grafite, titânio e preto especial

Preço

O valor dos dispositivos variam conforme tamanho, conexão — GPS e cellular, que permite espaço para inserção de um chip de operadora para o uso de pacote de internet. Por aqui, listamos todos os modelos de pulseira esportiva padrão, a emborrachada tradicional da Apple e acabamento em alumínio, opções disponíveis para os três modelos.

Apple Watch Series 3:

R$ 2,6 mil com 38mm

R$ 2,950 mil com 42mm

Apple Watch SE:

R$ 3,8 mil com 40mm e GPS

R$ 4,4 mil com 40mm e GPS + 4G

R$ 4,150 mil com 44mm e GPS

R$ 4,750 mil com 44mm e GPS + 4G

Apple Watch Series 6:

R$ 5,3 mil com 40mm e GPS

R$ 6,5 mil com 40mm e GPS + 4G

R$ 5,650 com 44mm e GPS

R$ 6,850 com 44mm e GPS + 4G