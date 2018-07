Paralelo ao lançamento da loja de aplicativos da Intel, o outro lado do quarteirão recebia evento similar, a AppNation. A primeira edição da conferência que discutiu o mercado de aplicativos para dispositivos móveis provou a importância do assunto entre as grandes empresas: marcas como Fox, Yahoo, Blackberry e LG assinam a lista de patrocinadores da convenção norte-americana.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Ao longo dos dois dias do evento, encerrado nesta terça-feira, 14, foram discutidos os prós e contras dos principais sistemas operacionais para smartphones, com o Google Android sagrando-se campeão apesar do iPhone ser reconhecido como mais consistente.

Outro assunto popular na convenção foi a fragmentação dos sistemas operacionais e modelos de aparelhos portáteis, revelando a dificuldade em desenvolver um mesmo aplicativo às vezes para até cinco sistemas e formatos diferentes.

O HTML 5, última versão da principal linguagem de programação da internet, surge como maior esperança na reprodução dos aplicativos entre múltiplos sistemas.

A AppNation recebeu executivos de empresas tão diferentes quanto Google, ESPN e Marvel Comics. Ainda foram premiados os desenvolvedores Ilja Laurs, pelo GetJar; Dr. Ge Wang, pelo Smule, e Igor Pugnajik, pelo Doodle Jump.