AO AR LIVRE

1) World Lens

Traduza qualquer texto escrito em placas, cartazes, outdoors, anúncios, etc em tempo real com este app. (iOS)

2) Layar

Este app de realidade aumentada permite descobrir informações dos arredores pela câmera do celular. (iOS e Android)

3) WikiTude

O app mostra pontos de interesse (mais de 150 milhões) onde vocês estiverem. É só apontar o smartphone. (iOS e Android)

NO SOSSEGO

1) Aldiko

Um dos melhores leitores de e-books, para curtir uma folga em casa. Troque e ajuste fontes, fundos, cores, efeitos e mais. E baixe livros grátis pelo próprio app. (Android)

2) IMDb

“O” app para amantes do cinema e séries de TV. Trailers, críticas e uma database com mais de 6 milhões de dados sobre artistas e títulos. (iOS e Android)

3) Viddy

Dá para capturar vídeos em HD, adicionar belos efeitos “vintage”, mudar a exposição, cor, colocar trilhas. Depois, é só compartilhar – que tal com seu amor? (iOS)

GAMES

1) Reckless Racing

Jogo de corrida com belos gráficos e possibilidade de disputa em lama e asfalto e vários níveis de dificuldade. Permite a disputa ‘multiplayer’. (iOS e Android)

2) 10 Pin Shuffle

Dispute divertidas partidas deste boliche no qual você lança uma peça plana contra os pinos. Dá para jogar contra seu dispositivo ou a dois, via Wi-Fi. (iOS)

3) Draw Something

Desenhe e tente adivinhar o que o sua alma gêmea desenhou. O jogo social que virou febre e já conquistou 35 milhões de jogadores. (iOS e Android)

ELE E ELA

1) iLoveNote

Crie uma rede social só para você e seu amor, compartilhe momentos, histórias, mensagens, cartões animados. Tem um campo só para ‘discutir a relação’. (iOS e Android)

2) É namoro ou amizade?

Este app traz um divertido teste para saber se vocês são só bons amigos… Ou se a amizade tem chance de evoluir para algo mais. (iOS)

3) Pair

Com esse app, crie uma rede privada com seu amor e troque mensagens, fotos e vídeos. Guarde ainda datas importantes, troque sua localização com seu parceiro (a) e muito mais. (iOS)

VINTAGE

1) ICQ

O famoso mensageiro instantâneo que foi febre nos anos 90, com seus inconfundíveis efeitos sonoros, voltou com tudo e funciona inclusive no iPad. (iOS e Android)

2) Rotary Dialer

Para os saudosistas! Faça ligações em seu celular discando da maneira ‘old school’, simulando os velhos aparelhos telefônicos de disco. (iOS)

3) miTypewriter

Escreva belas cartas ou mande e-mails direto do seu dispositivo digitando em uma velha e funcional máquina de escrever. (iPhone / iPad)

MÚSICA

1) Garage Band

O mais incrível estúdio móvel já criado. Toque instrumentos, grave, mixe, conduza uma orquestra, compartilhe… E tudo dá para fazer em dois ou mais aparelhos. A imaginação é o limite. (iOS)

2) musiXmatch

Esse lindo player de áudio inteligente identifica o que você está ouvindo, baixa a letra da música e é capaz de identificar o som pelo nome ou trecho da letra. (iOS eAndroid)

3) edjing DJ Turntable

Esse belo app simula uma mesa de DJ em seu dispositivo, com muitos recursos interessantes. E você pode gravar suas criações, compartilhando com seu amor. (iOS)

PARA TECNÓFILOS

1) Droid of the Day

Descubra novos apps diariamente por meio do “DotD”. Ele recomenda ofertas e apps do dia. Ótimo para ficar antenado com os lançamentos. (Android)

2) Engadget

O app do famoso portal de tecnologia traz um visual vibrante e é um excelente “tudo em um” para descobrir novidades de gadgets, apps, redes sociais e além… (iOS e Android)

3) Gadget Guide

O visual e o conteúdo são os fortes dessa revista interativa que traz as últimas novidades em apps, tablets, smartphones, eletrodomésticos, automóveis, etc… (iOS)

