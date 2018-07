Aplicativo mostra cotações de cerveja e conta com mais de 100 rótulos em arquivo. FOTO: Divulgação/App Store Aplicativo mostra cotações de cerveja e conta com mais de 100 rótulos em arquivo. FOTO: Divulgação/App Store

SÃO PAULO – Se você não pertence ao grupo do #NãoVaiTerCopa, então provavelmente já deve estar preparando a geladeira e a TV para receber os amigos e assistir aos melhores momentos do Mundial de futebol com uma cerveja gelada e barata… barata? É. Pelo menos é essa a intenção do Easybeer, um aplicativo colaborativo recentemente lançado apenas para iOS, e do Bever, presente no Android.

Easybeer deixa usuário incluir preços. FOTO: Divulgação

A ideia é simples. Nos dois apps, você escolhe a cerveja que quer, o tamanho e ele lista preços dos mercados e bares mais próximos (em raio de alcance que pode ser determinado entre 5km e 30 km de distância de onde você está), mostrando onde vale mais a pena encher o carrinho com latas e garrafas.

Os aplicativos tem dados preenchidos pelos próprios usuários – de maneira que, se você achou um bom preço, vale a pena dividi-lo com outras pessoas pela plataforma. Pela característica de serem colaborativo, talvez ele não tenha tantos preços na sua região – mais um incentivo para você ajudar a plataforma.

Além de dividir preços de cerveja, os aplicativos também tem outras funções bacanas: o Easybeer inclui informações sobre as cervejas, como origem, estilo e características de sua produção, enquanto o Bever registra preços de vinho, chopp, whisky e vodka. Entretanto, atenção: você só pode baixar o aplicativo se tiver mais de 18 anos. E claro, consuma com moderação.