Layrs (iOS, gratuito)

Interessante editor de fotos com recursos únicos. Separa qualquer imagem em camadas (layers) e permite editar cada uma delas individualmente, aplicando efeitos caprichados (blur, focus, etc.) ou fazendo mudanças de exposição, contraste, saturação e brilho. Depois as camadas são recombinadas em uma única imagem – ou você pode escolher uma ou mais para adicionar à foto principal. Salve então a imagem – na resolução que você quiser – e compartilhe na internet ou em redes sociais.

Migração Motorola (Android, gratuito)

Aplicativo desenvolvido pela Motorola Mobility que facilita a vida de quem trocou de smartphone Android. O app traz uma solução completa para migrar os dados do aparelho antigo para o novo, de maneira descomplicada. É capaz de mover fotos, vídeos, contatos e até o histórico de chamadas e mensagens – e funciona até nas versões mais antigas do Android, como a 2.2. É necessário instalá-lo nos dois aparelhos e então conectá-los via leitura de código de barras.

FingerOn Studies (Windows Phone, R$ 4,99)

O app mantém atividades escolares organizadas. Entre muitos recursos interessantes, ele traz: calendário de disciplinas; controle de provas e tarefas de cada matéria; timer para controlar o tempo dos estudos, com alertas sonoros; cadastro de informações de professores, e-mails e locais de aula. O aplicativo tem um “medidor de dedicação”, útil para saber em quais pontos o estudante deve concentrar os estudos. Para Windows Phone 7.5 e 8.

