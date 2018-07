Por Daniel Gonzales

Wahwah (iOS, gratuito)

Permite descobrir novas músicas e artistas usando vários critérios. Por exemplo, selecione uma atividade – como cozinhar, dirigir ou simplesmente ouvir – e o aplicativo faz sugestões de playlists, via streaming, com canções relacionadas à ação escolhida. Outro critério é o de localização: diga se você está na rua, em casa ou no trabalho e ouça as músicas sugeridas pelo aplicativo. São 15 milhões de faixas disponíveis. Seus playlists podem ser compartilhados em redes sociais ou com usuários do app que estejam próximos.

Line Brush (Android, gratuito)

Um excelente aplicativo de pintura que oferece centenas de combinações de ferramentas de cores, sombras, pincéis, lápis para desenhos com diversas larguras de grafite, etc. Em uma página em branco, dá para simular pinturas a óleo, com tinta acrílica, pastel, etc., além de aplicar efeitos de mestres como Renoir e Van Gogh a seus desenhos. O app também funciona para edição de fotografias que já estejam no álbum do aparelho. Funciona em smartphones, mas fica bem mais interessante em tablets.

Simple Calendar (Windows Phone, gratuito)

Com este aplicativo, você pode selecionar um de seus calendários (trabalho, pessoal, etc.), ou mesmo mais de um, e adicioná-los à sua tela inicial como um bloco dinâmico (live tile), no qual os compromissos podem ser visualizados com facilidade. Há várias opções para customizar o fundo do bloco inteligente e para criar eventos diretamente nele. O app tem ainda a opção de exibir seus compromissos diretamente na tela de bloqueio de seu Windows Phone.