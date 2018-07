Calzy (iOS, US$ 1,99)

Este aplicativo é uma calculadora inteligente para o iOS, que supera com larga vantagem, em recursos, a calculadora padrão da Apple. Com visual minimalista e elegante, o Calzy é capaz de calcular suas operações na medida em que você as digita. Entre outros recursos, o app guarda a memória de suas contas, suporta o cálculo de expressões e é capaz de ditar em voz alta os números e resultados. O aplicativo tem suporte ao iPad e ainda é capaz de enviar seus cálculos por e-mail.

Banjo (Android, gratuito)

Dá para definir o Banjo como um “integrador de redes sociais” com recursos de chat e geolocalização. Entre com suas contas do Twitter, Facebook, Instagram, Foursquare e LinkedIn, e o aplicativo fornece uma visualização de tudo o que está acontecendo com seus amigos. Saiba quem está perto e busque interesses e posts de seus contatos por meio de palavras-chave. Programe o app para lhe avisar quando um amigo estiver próximo, e converse com outros usuários via chat.

Web2PDF (BlackBerry 10, gratuito)

Um aplicativo bastante útil capaz de converter qualquer página da internet em um arquivo PDF, tornando reuniões e rotinas de negócios muito mais produtivas. Ou, então, use o app para simplesmente guardar algum site para leitura posterior, offline. O aplicativo tem uma interface bastante simples (basta entrar com a URL do site a ser transformado em documento) e permite escolher o tamanho real de suas imagens, A4 ou A3, facilitando a impressão caso você deseje.

