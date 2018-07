Por Daniel Gonzales

Rockpack (iOS, gratuito)

Reúne canais e fontes de vídeos na internet e apresenta de maneira organizada, clara e com um bonito visual. Há centenas de canais de portais, blogs, artistas, chefs de cozinha, times de futebol, estilistas, corporativos e mais. Assine os que desejar. Com poucos toques, permite criar de canais de conteúdo dos assuntos que você mais gosta. Dá também para adicionar seus canais do YouTube a suas coleções. As seleções personalizadas podem ser enfeitadas com capas e molduras.

Boomerang (Android, gratuito)

Um gerenciador de e-mails que substitui, com muitas vantagens, o cliente padrão do Gmail no Android. Permite programar o envio de mensagens; é capaz de adicionar um alerta de lembrete a qualquer e-mail; tem o recurso de auto-completar endereços; coloca assinaturas nos e-mails, é capaz de gerenciar mais de uma conta; e integra os contatos da agenda do smartphone ou tablet. Dá ainda para selecionar múltiplas mensagens e movê-las a pastas e permite scroll infinito em sua caixa.

BeBuzz Pro (BlackBerry 10, R$ 5,99)

Tenha controle das notificações do BlackBerry. O app permite associar um contato específico a uma cor ou padrão de pisca-pisca do LED do dispositivo. Outro recurso é determinar a cor a padrão de um certo aplicativo (azul para o Facebook, verde para o Twitter, etc.). O app permite escolher entre 7 cores sólidas e outras 12 piscantes. Além disso, cria notificações de áudio, vibração ou pop-ups. Você pode usar o BeBuzz para que o alerta de mensagem seja feito a cada minuto, por exemplo.