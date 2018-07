Onavo Count (iOS, gratuito)

Descubra quais aplicativos do iPhone ou do iPad que mais consomem dados na rede de celular (e, por consequência, a bateria também). Saiba exatamente o porquê de sua franquia “ir embora” sem que você perceba. O Onavo faz relatórios mensais ou semanais de consumo em megabytes – em gráficos coloridos em forma de pizza ou barras. Combinado com outro app do mesmo desenvolvedor, o Onavo Extend, o programa promete até quintuplicar o rendimento do plano de dados, comprimindo os pacotes enviados e recebidos. Dá ainda para compartilhar o consumo de cada aplicativo em redes sociais.

iOnRoad (Android, gratuito ou pago por R$ 9,99)

Aplicativo de realidade aumentada para motoristas. Ele utiliza a câmera, a localização do GPS e sensores do celular para mapear a imagem da estrada à frente, em tempo real. O app detecta veículos no caminho, calculando a velocidade atual do seu carro e comparando-a às dos demais. Quando há perigo de colisão, um aviso audiovisual é emitido. Também emite alertas audiovisuais caso você saia da faixa de rolamento. De quebra, também tem um localizador do carro (detecta onde você estacionou, tira uma foto do local e o guia até lá). Pode ser usado com outros apps de GPS.

Location Reminder (Windows Phone, gratuito)

Um app de tarefas que permite programar alertas personalizados com base na localização. Por exemplo: associe as tarefas de trabalho com o endereço da empresa e, sempre que você chegar lá, o app emite um alerta para lembrar do que você tem de fazer. Outro exemplo: crie uma lista de compras e associe ao local do supermercado. O smartphone vai avisar quando você passar lá perto. Em um mapa, dá para programar um raio em volta do local de interesse. O Location Reminder opera preferencialmente via GPS, mas também funciona se o recurso estiver desligado.

